В Очаковском районе выявлен мор рыбы в Днепровском лимане.

Об этом сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный в Facebook.

По информации, инспекторы выявили массовую гибель рыбы в воде лимана.

Массовый мор рыбы зафиксирован на Николаевщине. Вчера инспекторы ГЭИ, обследовав береговую полосу Днепровского лимана возле села Ивановка, что в Очаковском районе, обнаружили массовую гибель рыбы.

Отмечается, что на участке длиной 1000 метров и шириной 1 метр на каждый квадратный метр зафиксировали по 40 мертвых бычков и по 10 экземпляров атерины.

Ранее мы писали, что в результате наводнения по Одессой на огороды вынесло рыбу. В результате осадков затопило несколько районов.