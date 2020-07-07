В Николаевской области произошел массовый мор рыбы [ Редактировать ]
В Очаковском районе выявлен мор рыбы в Днепровском лимане.
Об этом сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный в Facebook.
По информации, инспекторы выявили массовую гибель рыбы в воде лимана.
Массовый мор рыбы зафиксирован на Николаевщине. Вчера инспекторы ГЭИ, обследовав береговую полосу Днепровского лимана возле села Ивановка, что в Очаковском районе, обнаружили массовую гибель рыбы.
Отмечается, что на участке длиной 1000 метров и шириной 1 метр на каждый квадратный метр зафиксировали по 40 мертвых бычков и по 10 экземпляров атерины.
Ранее мы писали, что в результате наводнения по Одессой на огороды вынесло рыбу. В результате осадков затопило несколько районов.
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