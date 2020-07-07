3 июля глава Минздрава Максим Степанов заявил о создании при Минздраве медицинского совета, который займется "быстрым и эффективным внедрением реформ системы здравоохранения Украины". Похоже, заниматься многострадальной реформой медицины под эгидой Минздрава будут люди, в ней крайне незаинтересованные. Весь костяк нового совета при Минздраве составили из главврачей специализированных клиник третьего звена, которых медреформа в полной мере еще не коснулась. Но если это произойдет - их статус удельных князей от медицины будет разрушен, пишут "Факты".

Первый этап реформы показал, что она работает. Согласно исследованию USAID Ukraine, более 70% врачей общей практики довольны новой моделью. Контракты с семейными врачами, терапевтами и педиатрами заключили около 30 млн украинцев. Но со вторым этапом начались проблемы. Несмотря на то, что НСЗУ на данный момент успела законтрактовать 1658 медучреждений, предоставляющих специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь и выплатить им за апрель-июнь 14,5 млрд гривен, многие больницы откровенно саботируют реформу.

Наиболее непримиримыми критиками реформы как раз и стали те, из кого Максим Степанов сформировал совет: главные врачи и директора специализированных медучреждений. Типичный пример: Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины. Его директор Вячеслав Каминский отказался заключать контракт с НСЗУ, в результате чего работники центра остались без зарплаты и вышли на акцию протеста под стены КМДА. О том, что проблема возникла из-за нежелания руководства больницы проводить реформу, медикам не сообщили.

Настоящая причина торможения реформ сугубо политическая, считает директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк: "В целом все выглядит так, что вместо реальной стратегии с цифрами и расчетами все планы Минздрава сейчас сводятся к сохранению текущей ситуации (мы дадим вам столько, сколько вы привыкли получать) и доплат врачам. Расчет понятен: накануне местных выборов власть будет пытаться "задобрить" врачей. Как это делалось за все годы независимости. Выиграем выборы - а дальше оно как-то будет".

"Вопрос о том, движет ли министром Степановым желание угодить президенту или заложить под него бомбу замедленного действия, оставим в стороне. Важно лишь то, что выборы состоятся в 2020-м, а до окончания первой каденции Владимира Зеленского пройдет еще почти четыре года. И все это время проблема плохой медицины в стране будет волновать абсолютно каждого избирателя, будь он хоть врачом, хоть пациентом. Владимиру Зеленскому стоит серьезно задуматься, готов ли он пожертвовать и рейтингами, и международной финансовой поддержкой ради амбиций одного министра и нескольких десятков главврачей", - говорится в статье.

Ранее СМИ сообщали о том, как депутаты Киеврады и министр Степанов забирают у Киева Центры микрохирургии глаза и репродуктивной медицины.