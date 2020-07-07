Чи загрожує світові пандемія бубонної чуми [ Редактировать ]
І до коронавірусу додалася ще давно забута бубонна чума. Спалахи зафіксували в Монголії, а згодом і в Китаї. Ця новина облетіла інформагенції кілька днів тому. Аж ось сьогодні у ВООЗ заявили: чума справді повернулася, але вона не становить ризику.
Зараз у Монголії та Китаї - кілька хворих пацієнтів. І ця історія, як і з коронавірусом, теж почалася з їжі. Чоловік з'їв сире м'ясо бабака. Зараз він у лікарні. У регіоні оголосили карантин. Ще стало відомо і про інфікованого підлітка, який полював із собакою на бабака.
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