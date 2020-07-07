А от наступне питання турбує абсолютно всіх українців, у кого є діти шкільного віку. Що буде першого вересня. Учні й надалі будуть навчатися карантинно - тобто дистанційно - чи все ж таки сядуть за парти? Лариса Зубенко - знає відповідь.

Если в школе, там хотя бы да, объясняют, то на дистанционке не объясняют.

Шестикласниця Марія жаліється - за три місяці отримала купу завдань у вайбері та лише один урок у Зумі. Навчатися вдома дівчинці важко і через те, що в родині - троє дітей, всі живуть у невеликій квартирі.

Марія, школярка:

Только один урок у нас был в зуме - это английский, а все остальные уроки - просто вайбер. Все. Дали задание - сами решайте. Как выкрутитесь так и выкрутитесь.

Наталія, мати школярки:

Это было катастрафично, они почему-то решили, что можно просто выложить на сайте н-ное количество заданий, причем это выглядело так - тема такая-то, открывайте параграф такой-то, читаете, выполянете несколько пунктов задания, упражнений и отсылаете учителю на вайбер.

На період карантину навчання дітей фактично переклали на плечі батьків. Вони мають технічно цю освіту забезпечити і з заняттями допомогти, якщо онлайн щось не пояснюють. Стандарту щодо розкладу онлайн-занять у школах немає, все на розсуд вчителя. Тут як пощастить. Деякі освітяни провели безліч онлайн занять, деякі - обмежились передрукованими завданнями із підручників у вайбері. І це не про сільську місцевість, де часто і покриття інтернету немає, а вчитися в період карантину треба.

Олена Парфьонова, співголова ГО "Батьки SOS":

Навіть той інтернет, який є у школах здебільшого оплачується коштом батьків, багато сільських закладів освіти - вони не мають взагалі доступу до інтернету, багато батьків, родин, які не мають гаджетів, планшетів, комп'ютерів, ноутбуків, де дитина може отримувати повноцінну дистанційну освіту, тому проблем купа, але є кілька місяців, щоб якимось чином вирішити це питання. Можливо саме зараз треба було зробити опитування, де в регіонах є сім'ї, яким потрібна матеріально-технічна допомога для отримання цієї дистанційної освіти/

На майбутній навчальний рік у Міністерстві пропонують комбіновану систему, якщо епідемічна ситуація не покращиться. Розклад занять знову ж таки на розсуд дирекції школи та самого вчителя.

Володимир Божинський, керівник експертної групи директорату шкільної освіти МОН:

Поруч з автономією закладу концепція автономії самого вчителя теж буде і ми будемо її послідовно підтримувати в тому, що вчитель сам визначає, як організовувати освітній процес, тобто яку форму йому обрати. зрозуміло, що програма комбінована, або програма перевернутого класу, це позитивний досвід, який ми пропонуємо, який можна використати. ми прекрасно розуміємо, що педагогічні працівники різні і вони бачать процес по-своєму.

Наразі в Міністерстві розробляють варіанти - один із ймовірних - дітей у класах розділять на дві зміни - половина навчатиметься до обіду, решта - після. Так хочуть зменшити кількість школярів, які одночасно знаходяться в класі. Крім того, для шкіл до першого вересня необхідно розробити санітарні норми, аби убезпечити дітей від ймовірної другої хвилі СOVID-19.