Політичний скандал у Брюсселі - президент Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн знялася в агітаційному промо-ролику на підтримку прем'єра Хорватії. І тим самим порушила стандарти політичної нейтральності євроінституцій. Фон дер Ляєн мала право виступити як очільниця європейського осередку партії Андрія Пленковича. Проте записала відео саме у приміщенні Єврокомісії, де й озвучила партійне гасло. Це викликало шквал критики серед журналістів та громадських організацій. Кілька з них зареєстрували офіційні скарги щодо інциденту. Речник президента назвав ролик "помилкою".

Ерік Мамер, представник Єврокомісії: