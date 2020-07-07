Політичний скандал у Брюсселі: президент Єврокомісії знялася в агітаційному промо-ролику [ Редактировать ]
Політичний скандал у Брюсселі - президент Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн знялася в агітаційному промо-ролику на підтримку прем'єра Хорватії. І тим самим порушила стандарти політичної нейтральності євроінституцій. Фон дер Ляєн мала право виступити як очільниця європейського осередку партії Андрія Пленковича. Проте записала відео саме у приміщенні Єврокомісії, де й озвучила партійне гасло. Це викликало шквал критики серед журналістів та громадських організацій. Кілька з них зареєстрували офіційні скарги щодо інциденту. Речник президента назвав ролик "помилкою".
Ерік Мамер, представник Єврокомісії:
Звісно, це відео не варто було записувати на фоні Єврокомісії. Але оскільки цей дуже короткий ролик знімали разом із багатьма іншими відеозверненнями у п'ятницю вранці, фон не змінили. І вже на етапі відеомонтажу в Загребі додали підпис "президент", що не було узгоджено із самого початку.
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