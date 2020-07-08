Наречені Риму вийшли на протест проти карантину [ Редактировать ]
У білій сукні, але не до вінця. У Римі десяток наречених протестували проти карантину. Кілька місяців вони планували весілля, але святкування раз за разом доводилося відкладати через епідемію коронавірусу та різноманітні обмеження.
Реєструвати шлюб в Італії дозволили в середині травня, але масово збиратися не можна і досі. Розкидати конфетті на церемонії теж заборонено, а молодята та гості мають бути в масках.
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