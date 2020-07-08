В Украине, 8 июля, отмечается День семьи. Мы подготовили самые теплые, искренние и душевные поздравления для всех.

Стоит отметить, что этот праздник посвящен семье, любви и верности. Кроме того, он приурочен ко Дню памяти святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями семьи и любви в православии.

фото:pravoslavie

В Украине День семьи отмечается с 2012 года. Соответствующий Указ Президента Украины №1209/2011 "О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников" был подписан 30 декабря 2011 года.

Поздравления

В день семьи забудьте ссоры,

Все обиды и раздоры,

Вы друг другу улыбнитесь

И покрепче обнимитесь.

Пусть у вас все будет ладно,

В доме теплом - дружно, складно,

Чтобы много лет чудесных

Были вы, конечно, вместе!





фото: glavred

С Международным днем семьи,

Примите поздравления,

Желаю счастья вам, любви,

Гармонии, терпения!

Своей семьи тепло и свет,

В душе своей храните,

Друзья мои, от зла и бед,

Семью вы берегите!

фото: elklub

Если взять

Любовь и верность,

К ним добавить

Чувство нежность,

Всё умножить

На года,

То получится - Семья!

фото: animashki

Семья - это счастье, мы ею богаты,

Давайте семьей будем мы дорожить!

Желаю всем семьям я в светлую дату

Дружно, счастливо и радостно жить!

Пусть в каждой семье будет мир и достаток, Чтоб в доме царили тепло и уют,

Пусть в семьях всегда будет только порядок

И море чудесных и светлых минут!

Поздравления с Днем семьи в прозе

Поздравляю тебя с Днем семьи, любви и верности! Желаю, чтобы все три эти составляющие всегда были в твоей жизни! Пусть семья оберегает, поддерживает и согревает своим теплом. Любовь пускай приносит счастье, а верность дает уверенность в том, что так будет всегда!

фото: raskraski

Пусть семья для каждого остается всегда на первом месте! Ведь настоящее счастье - это любить и быть любимым, чувствовать на себе заботу и поддержку родного человека. Пусть в каждом доме не умолкают детский смех и топот маленьких ножек. Пусть царит в вашем доме покой и мир!

фото: kartinki

Семья - это бесценный клад мудрости и любви, который не иссякает на протяжении всей жизни каждого человека. Желаю в этот душевный праздник сохранить и пронести через всю жизнь самые важные семейные ценности - любовь, верность и бережное отношение к родным людям.

Напомним, 7 июня в Украине отмечали Ивана Купала.