День семьи: поздравления в стихах и открытках [ Редактировать ]
В Украине, 8 июля, отмечается День семьи. Мы подготовили самые теплые, искренние и душевные поздравления для всех.
Стоит отметить, что этот праздник посвящен семье, любви и верности. Кроме того, он приурочен ко Дню памяти святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями семьи и любви в православии.
фото:pravoslavie
В Украине День семьи отмечается с 2012 года. Соответствующий Указ Президента Украины №1209/2011 "О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников" был подписан 30 декабря 2011 года.
Поздравления
В день семьи забудьте ссоры,
Все обиды и раздоры,
Вы друг другу улыбнитесь
И покрепче обнимитесь.
Пусть у вас все будет ладно,
В доме теплом - дружно, складно,
Чтобы много лет чудесных
Были вы, конечно, вместе!
фото: glavred
С Международным днем семьи,
Примите поздравления,
Желаю счастья вам, любви,
Гармонии, терпения!
Своей семьи тепло и свет,
В душе своей храните,
Друзья мои, от зла и бед,
Семью вы берегите!
фото: elklub
Если взять
Любовь и верность,
К ним добавить
Чувство нежность,
Всё умножить
На года,
То получится - Семья!
фото: animashki
Семья - это счастье, мы ею богаты,
Давайте семьей будем мы дорожить!
Желаю всем семьям я в светлую дату
Дружно, счастливо и радостно жить!
Пусть в каждой семье будет мир и достаток, Чтоб в доме царили тепло и уют,
Пусть в семьях всегда будет только порядок
И море чудесных и светлых минут!
Поздравления с Днем семьи в прозе
Поздравляю тебя с Днем семьи, любви и верности! Желаю, чтобы все три эти составляющие всегда были в твоей жизни! Пусть семья оберегает, поддерживает и согревает своим теплом. Любовь пускай приносит счастье, а верность дает уверенность в том, что так будет всегда!
фото: raskraski
Пусть семья для каждого остается всегда на первом месте! Ведь настоящее счастье - это любить и быть любимым, чувствовать на себе заботу и поддержку родного человека. Пусть в каждом доме не умолкают детский смех и топот маленьких ножек. Пусть царит в вашем доме покой и мир!
фото: kartinki
Семья - это бесценный клад мудрости и любви, который не иссякает на протяжении всей жизни каждого человека. Желаю в этот душевный праздник сохранить и пронести через всю жизнь самые важные семейные ценности - любовь, верность и бережное отношение к родным людям.
Напомним, 7 июня в Украине отмечали Ивана Купала.
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