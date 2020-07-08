І вже третій день негода вирує на Черкащині. Там викорчувані дерева, потрощені паркани та дахи будинків. Докладніше - в наступному матеріалі.

У цьому районі від негоди постраждали щонайменше три села - Худяки, Леськи та Сагунівка. Стихія тут пройшлася смугами. Якщо за моєю спиною можна побачити розбиті теплиці та понівечену городину, то з цього боку дороги все відносно ціле.

На шляху шквального вітру в Леськах опинилися не тільки людські городи, дерева й паркани, а й будинки та лінії електромереж. У селі й досі без світла залишаються кілька вулиць.

Поки не смерклося сусіди та рідні пані Оксани намагаються розібрати у дворі завали. Покрівля будинку витримала пориви вітру, але її розтрощив сусідський дах. Він пролетів понад 70 метрів і приземлився на теплицю з огірками. Жінка каже - сама ледь уціліла.

Оксана Фенічева, жителька Леськів:

Просто вернулась, ну видно, ще не врем'я .Чоловік закричав, вертайсь назад, я від хвіртки вертаюсь в хату, а потім, коли вже вийшли, то це все лежало і всьо. Нема нічого.

Вітер був такої сили, розповідають місцеві, що його поривів не витримували навіть цегляні паркани та фронтони будинків. Люди кажуть - такого в Леськах не бачили вже з десяток років.

Воно таке ревло, наче ревло. Більше всього смерч був, он звідти кришу у людей зняло у двір до людей, там страшний суд, це ужас.

Про збитки, завдані стихією, місцева влада поки що не береться говорити - реальну суму наразі ще назвати не можуть. Але те, що без допомоги держави ліквідувати наслідки стихії селянам не під силу, - це факт, каже сільський голова.

Микола Бас, Леськівський сільський голова:

Зараз провели засідання комісії ТЕБ ТНС і зараз доручили депутатам пройти по своїх округах і скласти акти на ті пошкодження, які завдала негода, щоб потім десь підсумувати це все і от виходити на рівень району та області - просити про допомогу людям.

Поки чиновники підраховують збитки, місцеві жителі самотужки квапляться хоча б полагодити покрівлю на будинках. Сьогодні на вечір синоптики знову прогнозують потужні грози зі шквальним вітром.