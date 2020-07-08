Негода на Черкащині: вітер виривав дерева та трощив будинки [ Редактировать ]
І вже третій день негода вирує на Черкащині. Там викорчувані дерева, потрощені паркани та дахи будинків. Докладніше - в наступному матеріалі.
У цьому районі від негоди постраждали щонайменше три села - Худяки, Леськи та Сагунівка. Стихія тут пройшлася смугами. Якщо за моєю спиною можна побачити розбиті теплиці та понівечену городину, то з цього боку дороги все відносно ціле.
На шляху шквального вітру в Леськах опинилися не тільки людські городи, дерева й паркани, а й будинки та лінії електромереж. У селі й досі без світла залишаються кілька вулиць.
Поки не смерклося сусіди та рідні пані Оксани намагаються розібрати у дворі завали. Покрівля будинку витримала пориви вітру, але її розтрощив сусідський дах. Він пролетів понад 70 метрів і приземлився на теплицю з огірками. Жінка каже - сама ледь уціліла.
Оксана Фенічева, жителька Леськів:
Просто вернулась, ну видно, ще не врем'я .Чоловік закричав, вертайсь назад, я від хвіртки вертаюсь в хату, а потім, коли вже вийшли, то це все лежало і всьо. Нема нічого.
Вітер був такої сили, розповідають місцеві, що його поривів не витримували навіть цегляні паркани та фронтони будинків. Люди кажуть - такого в Леськах не бачили вже з десяток років.
Воно таке ревло, наче ревло. Більше всього смерч був, он звідти кришу у людей зняло у двір до людей, там страшний суд, це ужас.
Про збитки, завдані стихією, місцева влада поки що не береться говорити - реальну суму наразі ще назвати не можуть. Але те, що без допомоги держави ліквідувати наслідки стихії селянам не під силу, - це факт, каже сільський голова.
Микола Бас, Леськівський сільський голова:
Зараз провели засідання комісії ТЕБ ТНС і зараз доручили депутатам пройти по своїх округах і скласти акти на ті пошкодження, які завдала негода, щоб потім десь підсумувати це все і от виходити на рівень району та області - просити про допомогу людям.
Поки чиновники підраховують збитки, місцеві жителі самотужки квапляться хоча б полагодити покрівлю на будинках. Сьогодні на вечір синоптики знову прогнозують потужні грози зі шквальним вітром.
по теме
Викорчувані дерева та знесені дахи: на Черкащині вирує негода
Грозові дощі та сильний вітер. У багатьох областях України очікується погіршення погодних умов. Через це оголошено штормове попередження
Наводнение в Японии: число жертв резко возросло
Поисково-спасательная операция продолжается
Негода в Україні: селяни Львівщини залишаються без обіцяної допомоги
Львівщина досі не отримала обіцяних урядом 10 мільйонів гривень на відшкодування збитків від негоди. За ці гроші мали б відремонтувати підтоплені дороги, мости та переходи
На Прикарпатті рахують збитки від руйнівної повені
Як люди оговтуються після стихії, та про яке чергове лихо попереджають синоптики?
На Закарпатті та Буковині прогнозують паводки
262 населених пункти досі залишаються підтопленими на західній Україні. Про це повідомили в ДСНС. У воді понад 7 тисяч людських обійсть, пошкоджено 500 кілометрів автодоріг, 135 мостів та 280 метрів дамб