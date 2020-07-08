11-річна Аня з Дніпра потребує нашої з вами допомоги. У дівчинки пухлина головного мозку. Уже рік вона бореться з недугою. Проте лікування в Україні не допомогло, тож мама дівчинки терміново збирає гроші на операцію в одній із клінік Стамбула.

Рак прикував одинадцятирічну Аню до ліжка. Дівчинка не може розмовляти, їсть лише зі шприца і не може ворушити правою рукою.

Мама Анюти без сліз не може говорити. Пригадує: ще рік тому її донька була найщасливішою дитиною. Активна, як і всі діти, співала у хорі і дуже любила малювати.

Євгенія Юрикова, мати Анни:

Девочка такая добрая, к ней люди тянутся. Она у нас два года занималась вокалом, выступала на сценах. Рисует красиво очень.

Навіть на лікарняному ліжку дівчинка малювала у спеціальному мобільному додатку. Свої роботи викладала в інтернеті. Зараз Аня і цього не може. В обласній дитячій лікарні, де вона проходить лікування, кажуть, пухлина злоякісна і активно прогресує.

Наталія Дементьєва, начальниця служби інтенсивної терапії та онкогематології Дніпропетровської обласної дитячої лікарні:

Эта лиобластома очень агрессивная опухоль, трудно поддающаяся лечению. Девочка, за прошедший период времени оперирована, получала лучевую терапию, получала несколько вариантов химиотерапии, но, к сожалению, опухоль прогрессирует, прорастают другие элементы, другие участки головного мозга и в настоящее время имеется прорастание ствола.

Після останньої хіміотерапії стан Ані погіршився. Дівчинка під цілодобовим наглядом лікарів. А вони жодних прогнозів не дають. Кажуть, в Україні для пацієнтки зробили все можливе. Однак лікування бажаного результату не дало. Проте мама дівчинки не опускає рук. За кордоном знайшла клініку, де обіцяють допомогти доньці.

Євгенія Юрикова, мати Анни:

Доктор со Стамбула откликнулся. Говорит, у вас там теперь две опухоли. Ту, которую мы как бы еще не додавили в темянной доле. Удалить говорит, я ее смогу на 100 процентов. Операция будет стоить 15 180 долларов, а вторая, говорит, она идет меньших размеров. Но она как, как нам говорили, идет отросточек пошел через ножку мозга, мозолистое тело и пошло уже распространятся на ствол мозга. И из-за этого у вас такие симптомы. Операция будет сложная 20 600 евро.

Однак таких грошей родина Юрикових не має. А рахунок вже йде на дні. Тож батьки Ані благають про допомогу.

Реквізити для допомоги Ані:

Приват банк: 5168 7573 7717 7656 ( мати ) Юрикова Євгенія Олексіївна

Monobank: 4441 1144 4589 9329 ( мати ) Юрикова Євгенія Олексіївна

Сбербанк: 5336 6903 6829 5277 (рідна тітка) Махрова Марина Олексіївна

"Western Union" на карту Приват банк: 5168 7573 7717 7656