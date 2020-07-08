В Україні зафіксували 807 нових випадків COVID-19 [ Редактировать ]
Кількість українців, які інфікувались коронавірусом знову зростає. За добу нових 807 випадків, повідомили в МОЗ. Нагадаю, протягом останніх двох діб кількість інфікованих не перевищувала 600 людей. Загалом в Україні зафіксовано вже понад 50 тисяч випадків COVID-19.
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