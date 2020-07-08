"Северный поток-2": судно-трубоукладчик вышло из порта Германии [ Редактировать ]
В среду, 8 июля, стало известно, что российское судно-трубоукладчик "Фортуна" вышло из немецкого порта Мукран и отправилось в направлении Дании. Баржа "Фортуна" может быть использована для завершения строительства газопровода "Северный поток-2".
Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов My Ship Tracking.
Российское судно вышло из немецкого порта после того, как Дания разрешила использовать специальные судна для укладки трубопровода "Северный поток-2".
Судно "Фортуна" имеет все необходимые возможности для завершения строительства российского газопровода.
Ранее Меркель сделала важное заявление по "Северному потоку-2".
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