Армію Росії та Башара Асада звинуватили у бомбардуванні шпиталів та шкіл [ Редактировать ]
Удари російської армії та підрозділів Башара Асада у провінції Ідліб є військовими злочинами. Про це доповіли учасники розслідування під егідою ООН.
Вони нарахували щонайменше 53 порушення - бомбардування шпиталів, шкіл та інших цивільних об'єктів. Наступ тривав із листопада минулого року до перемир'я у березні.
В результаті армія Асада встановила контроль над провінцією. За даними ООН, біженцями стали понад мільйон людей, сотні загинули.
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