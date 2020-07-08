Удари російської армії та підрозділів Башара Асада у провінції Ідліб є військовими злочинами. Про це доповіли учасники розслідування під егідою ООН.

Вони нарахували щонайменше 53 порушення - бомбардування шпиталів, шкіл та інших цивільних об'єктів. Наступ тривав із листопада минулого року до перемир'я у березні.

В результаті армія Асада встановила контроль над провінцією. За даними ООН, біженцями стали понад мільйон людей, сотні загинули.