Бывшая жена беглого одесского олигарха Александра Грановского (Бандюка), которого разыскивает Интерпол, пожаловалась на то, что ей до сих пор не вернули детей. И сообщила, что бывший супруг пытался через суд "повесить" на нее аферы и долги на миллионы долларов. Поэтому она хочет поделиться схемами афер экс-супруга. Об этом Елена Грановская рассказа у себя в Instagram.

Но сегодня уже доказано, что есть все эти люди, у которых они брали эти деньги, это свидетели. Я поехала в Израиль, нашла эти квартиры, миллионы, которые он тратил - брал кредиты в банке, "Финбанк", который якобы обанкротился, затем "Платинум Банк", все это за деньги вкладчиков.

Полное видео признаний экс-супруги олигарха можно посмотреть на ее страничке instagram.com/lea_domin.

Сейчас Елена Грановская живет с новым мужем в Стамбуле. Она судилась с экс-супругом за опеку над пятью детьми, но безрезультатно. В дальнейшем она намерена рассказывать о схемах беглого олигарха.

Напомним, в феврале 2019 года Интерпол по запросу Израиля объявил в розыск одесского бизнесмена Александра Грановского. Как пишут зарубежные СМИ, Грановский сбежал из Израиля после того, как на него пало подозрение в похищении "десятков миллионов долларов" из холдинга BGI. Двух его представителей - Йозефа Шнеорсона и Григория Гуртового - приговорили к 3 годам лишения свободы.