В среду, 8 июля, Кабинет министров Украины принял решение о том, что ночные клубы не будут работать после 23:00. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, ограничение работы ночных клубов введено в рамках карантинных мер, которые распространяются на развлекательные заведения.

Вопрос возник по поводу несогласованности многих пунктов, которые принимались по ограничениям для учреждений культуры и, например, развлекательных клубов ночных. Мы все видим, как они работают ночью, ничто им не мешает.

Он напомнил, что сейчас для учреждений культуры, в том числе театров и кинотеатров, существуют ограничения в виде рассадки в шахматном порядке и ограничения в работе до 22:00.

Ранее мы писали о том, что в одном из столичных клубов умер мужчина.