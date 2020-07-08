Зеленский продал землю и недвижимость жене "слуги народа" за 13,5 млн грн [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 13,5 млн гривен от продажи недвижимости и земельного участка жительнице Кривого Рога Валентине Кисель. В декларацию главы государства внесены два изменения, датированные 7 июля 2020 года. разбогател
Согласно одной декларации об изменениях в имущественном состоянии, президент получил 12 млн 114 тыс. грн от отчуждения недвижимости. В другой декларации указано, что Зеленский получил 1 млн 356 тыс. грн от продажи земельного участка.
Землю и недвижимость у Зеленского купила Валентина Кисель. Согласно информации из открытых источников, Валентина Кисель является ФОПом из Кривого Рога. СМИ сообщают, что она является супругой народного депутата и замглавы фракции "Слуга народа" Юрия Киселя.
Ранее сообщалось, что президент Зеленский признался, что нарушил закон и готов к наказанию. В декларации за 2019 год он не указал доход в размере 5,1 млн грн от продажи ОВГЗ. На эти деньги он сразу же купил новые облигации госзайма.
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