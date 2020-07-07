Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Национальное агентство по предотвращению коррупции о нарушении им антикоррупционного законодательства и заявил, что готов понести наказание. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Как оказалось, Зеленский не задекларировал существенные изменения в имущественном состоянии.

В 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в общей сумме 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения.

Владимир Зеленский подчеркивает, что все граждане Украины равны перед законом, и готов нести ответственность за нарушение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что Хмельницкий городской районный суд приостановил производство в отношении президента Украины Володимира Зеленского за нарушение карантина и передал дело в Верховный Суд.