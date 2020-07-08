В среду, 8 июля, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе обострилась. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В результате вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.

Так, боевики с начала текущих суток девять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Военные сдерживали вооруженную агрессию боевиков в условиях, когда часть резерва из состава ОС задействовали в ликвидации пожара в Луганской области.

Основные же боевые подразделения Вооруженных Сил Украины уверенно сдерживали вражескую агрессию, полностью контролируя ситуацию во время выполнения задания на линии разграничения сторон.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", боевики применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы на подступах к Хутору Вольный и Орехово. Также оккупанты из автоматических станковых гранатометов обстрелял украинские позиции вблизи Зайцево и задействовал БПЛА для сброса выстрела ВОГ-25.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.

Также вражеской огонь со гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксировали у Марьинки, Опытного и Старогнатовки.

За текущие сутки трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставлены в лечебные учреждения и оказана неотложная помощь врачей.

Ранее мы писали о том, что на сайте фонда Halo Trust сообщается, что в настоящее время Украина является одной из наиболее загрязненных минами и остатками боеприпасов стран в мире. За последние четыре года от мин погибли 650 человек и 1200 получили ранения. Только вчера, 6 июля, на Донбассе подорвался на мине украинский военнослужащий.