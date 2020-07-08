Працювали на російські спецслужби та готували низку терактів. Поліція готує депортацію двох диверсантів. Їх затримали напередодні.

Правоохоронці кажуть, що чоловіки - учасники збройних формувань, воювали на території різних країн. І за це їх навіть відзначили державними нагородами Російської Федерації.