"Динамо"-"Ворскла": результаты матча [ Редактировать ]
Матч "Динамо"-"Ворскла" / Фото: Sport.ua
В четверг, 8 июля, киевское "Динамо" сыграло против полтавской "Ворсклы" в финале Кубка Украины. Поединок состоялся в Харькове на стадионе "Металлист".Трансляцию вел Александр Цвирк.
Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 1:1.
После чего команда "Динамо" выиграла по пенальти со счетом 8:7.
Ранее футболисты Украины получили пожизненную дисквалификацию.
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