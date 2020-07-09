В четверг, 8 июля, киевское "Динамо" сыграло против полтавской "Ворсклы" в финале Кубка Украины. Поединок состоялся в Харькове на стадионе "Металлист".Трансляцию вел Александр Цвирк.

Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 1:1.

После чего команда "Динамо" выиграла по пенальти со счетом 8:7.

Ранее футболисты Украины получили пожизненную дисквалификацию.