В Киеве уменьшается заболеваемость коронавирусом [ Редактировать ]
За сутки в столице зарегистрировали 93 новых случая коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, в Киеве количество заболевших достигло отметки в 5872 человека. 1962 человека смогли одолеть болезнь, при этом за сутки – 62. 122 человека погибли от инфекции.
Отмечается, что среди заболевших:
- 34 женщины в возрасте от 22 до 71 года;
- 50 мужчин, возрастом от 20 до 76 лет;
- 9 детей – от 1 месяца до 16 лет.
Известно, что наибольшее количество заболевших лабораторно подтвердили в Дарницком районе (27 человек), Деснянском районе (15 пациентов), Голосеевском, Оболонском и Шевченковском районах (по 10 случаев).
Фото: КГГА
Ранее мы писали, что в Украине зарегистрировали 810 новых случаев COVID-19. Болезнь погубила 1327 человек.
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