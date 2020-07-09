За сутки в столице зарегистрировали 93 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве количество заболевших достигло отметки в 5872 человека. 1962 человека смогли одолеть болезнь, при этом за сутки – 62. 122 человека погибли от инфекции.

Отмечается, что среди заболевших:

34 женщины в возрасте от 22 до 71 года;

50 мужчин, возрастом от 20 до 76 лет;

9 детей – от 1 месяца до 16 лет.

Известно, что наибольшее количество заболевших лабораторно подтвердили в Дарницком районе (27 человек), Деснянском районе (15 пациентов), Голосеевском, Оболонском и Шевченковском районах (по 10 случаев).

Фото: КГГА

Ранее мы писали, что в Украине зарегистрировали 810 новых случаев COVID-19. Болезнь погубила 1327 человек.