В Киеве зафиксировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки, 7 июля, в столице подтвердили сразу 114 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, среди новых заболевших 21 пациент был госпитализирован в больницу. Остальные проходят лечение на самоизоляции.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 114 человек. Сегодня в Киеве уже 5779 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Среди больных - семеро детей в возрасте от 2 месяцев до 13 лет. Выздоровели за прошлые сутки от коронавируса 52 человека. Всего вылечились 1900 жителей столицы.

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