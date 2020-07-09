Поряд зі столицею Північної Кореї помітили діючий ядерний об'єкт. Про це повідомляє CNN. Журналісти отримали супутникові знімки від експертів Інституту міжнародних досліджень. Фахівці побачили територію під охороною, підземні приміщення та будівлі для розміщення співробітників.

Уперше об'єкт виявили ще у 2015, але зараз підтвердили, що там проводять роботи в рамках ядерної програми. Торік ООН опублікувала доповідь про те, що Пхеньян продовжує виготовляти зброю. Хоча у 2018 президент США Дональд Трамп після перемовин із Кім Чен Ином заявив про протилежне.