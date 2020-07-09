В Виннице произошла вопиющая история с беременной женщиной. Так, местной жительнице Алене пришлось рожать ребенка под роддомом №1 из-за отсутствия врачей. Сами роды принял муж беременной. Об этой истории Алена рассказала известному блогеру Алине Шаманской.

"Начались схватки... Мы взяли сумки и были готовы. Поехали в роддом спокойно и целенаправленно. Муж выгрузил сумки и поставил на стол, который стоял при входе. Я звоню, стучу и никто не отвечает... Я говорю мужу: уже все, уже сильно прихватывает", - рассказывает Алена.

Затем муж побежал в гинекологическое отделение. После длительных звонков и стуков через дверь у него спросили, чего он хочет. На его фразу "у меня рожает жена", ему ответили, что роддом закрыт на дезинфекцию в связи с коронавирусом уже несколько дней.

К слову, к беременной во время схваток и родов так и никто не вышел. Женщине пришлось лечь на стол и рожать прямо перед родильным отделением, который оказался очень кстати на улице.

"Я кричу: люди, я рожаю... Сказала мужу, чтобы принимал роды, которые были стремительнымы... Вышла голова, схватки идут, но ребенок не выходит. Этот ребенок уже краснел, синел и чернел. Муж берет за плечико и достал этого ребенка. Но если бы он растерялся, то ребенка бы уже не было", - объясняет мама.

Медсестры из гинекологического отделения уже вышли тогда, когда Алена родила. Они даже не поинтересовались, как прошли роды у мамы. И все время повторяли: "Чего вы сюда приехали? Тут же закрыто". Однако беременная не получала никаких сообщений о закрытии роддома.

"Они переложили меня спустя еще 10 минут на каталку. Не могли открыть дверь и сообразить, куда меня везти. Даже просили мужа вырвать замок в родильную комнату", - говорит Алена.

К слову, Алена так и не позвонила своему врачу, чтобы разобраться в ситуации уже после.

"Ребенок здоров и это самое главное. Мы уже не хотим никаких разборок", - объяснила женщина.

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