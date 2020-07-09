В июне рост цен в Украине составил на 0,2%. Это меньше чем в мае (+0,3%), апреле (+0,8%) или марте (+1,3%), сообщает Государственная служба статистики. С начала 2020 года инфляция составила 2%.

На потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Больше всего подорожали фрукты (+8,4%), а овощи, наоборот, подешевели (-4,7%) .

Мясо, рыба, яйца, масло, хлеб, макароны, подсолнечное масло подорожали на 0,3-0,7%. Молоко, сыр, творог и сахар подешевели на 0,3-1,3%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,1%.

Снижение тарифов ЖКХ на 0,4% произошло за счет удешевления природного газа на 4,3%. Вместе с тем выросли тарифы на горячую воду и отопление (+0,4%).

Повышение цен на транспорт на 1,2% вызвано подорожанием железнодорожных пассажирских перевозок на 6,1% и топлива на 2,1%.

Напомним, что Национальный банк прогнозирует, что в 2020 году инфляция составит 5%. В 2019 году инфляция в Украине замедлилась до 4,1% с 9,8% в 2018 году.

Ранее сообщалось, что министерство экономики Украины негативно относится к замедлению роста потребительских цен.