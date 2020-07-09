Лесные пожары в Луганской области удалось локализовать (видео) [ Редактировать ]
К вечеру четверга, 9 июля, бойцам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям удалось локализовать лесные пожары на территории Новоайдарского района Луганской области. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.
Остаются три очаги тления, угрозы распространения огня нет. К тушению привлечены 1 494 человека и 293 единицы техники, том числе 2 самолета АН-32П.
Напомним, хвойные леса вблизи сел Капитаново, Вороново и Смоляниново Новоайдарского района вспыхнули 6 июля. Ориентировочная площадь пожара составила около 5 тыс. га.
Огнем уничтожено 23 и повреждено 36 жилых домов в селе Смоляниново, также сгорели 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро". Подтверждена гибель 5 человек, 9 госпитализированы, в том числе 2 детей.
Ранее сообщалось, что президент Зеленский сказал, сколько получат погорельцы в Луганской области.
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