Всемирная организация здравоохранения констатировала ухудшение ситуации с коронавирусом в мире. Пандемия продолжает ускоряться. Об этом заявил во время брифинга генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, пандемии такого масштаба бывают очень редко, и нынешний кризис является одним из самых крупных за столетие. Он отметил, что некоторым странам, которые применяли комплексный подход к сдерживанию вируса, удалось взять ситуацию под контроль.

"Но в большей части мира вирус не находится под контролем. Становится хуже", - заявил Гебреисус.

В настоящее время ВОЗ зарегистрировала более 11,8 млн случаев COVID-19. Вирус унес более 544 тысяч жизней.

"И пандемия все еще ускоряется. Общее количество случаев удвоилось за последние шесть недель", - констатировал глава ВОЗ.

Гебреисус отметил, что сейчас мир находится "в разгаре битвы", и мы должны сделать выводы и улучшить систему реагирования на подобные вызовы.

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