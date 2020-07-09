"Все становится хуже" - ВОЗ о пандемии COVID-19 [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения констатировала ухудшение ситуации с коронавирусом в мире. Пандемия продолжает ускоряться. Об этом заявил во время брифинга генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
По его словам, пандемии такого масштаба бывают очень редко, и нынешний кризис является одним из самых крупных за столетие. Он отметил, что некоторым странам, которые применяли комплексный подход к сдерживанию вируса, удалось взять ситуацию под контроль.
"Но в большей части мира вирус не находится под контролем. Становится хуже", - заявил Гебреисус.
В настоящее время ВОЗ зарегистрировала более 11,8 млн случаев COVID-19. Вирус унес более 544 тысяч жизней.
"И пандемия все еще ускоряется. Общее количество случаев удвоилось за последние шесть недель", - констатировал глава ВОЗ.
Гебреисус отметил, что сейчас мир находится "в разгаре битвы", и мы должны сделать выводы и улучшить систему реагирования на подобные вызовы.
Читайте также последнюю статистику по коронавирусу в Украине.
по теме
В ВОЗ выявили новый путь передачи коронавируса
В ближайшее время организация представит доклад со всей известной информацию
Ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19
Документ подписали 239 ученых
Кому бесплатно сделают тест на COVID-19
По словам главы Минздрава Максима Степанова, на сегодня ведомство приняло соответствующие алгоритмы
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
Больше всего случаев выявили во Львовской, Ровенской областях и Киеве
Вылечиться от COVID-19 невозможно - ученые
Каждый третий пациент, перенесший заболевание, будет ощущать последствия COVID-19 пожизненно