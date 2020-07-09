В Украине продолжается дискриминация религиозных прав военнослужащих Украинской Православной Церкви.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела Украинской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины архимандрит Лука (Винарчук).

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"На данный момент подходит к концу первая призывная кампания в этом году. Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 26 февраля 2020 года №179-р наибольшее число призывников припадает на юго-восточные области нашей страны. Так, например, Днепропетровская область должна пополнить ряды Вооруженных Сил и прочих воинских формирований наибольшим числом ребят - 1520 человек. Чуть меньше - 1140 - призывают из Харьковской области. У Одесской области "просят" 900 человек. При этом Закарпатская область должна дать 410 человек, Ивано-Франковская - 500, Львовская 730, Волынская - 535", - рассказал священнослужитель.

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По его словам, приведенные цифры обусловлены плотностью населения тех или иных регионов Украины, "однако же юго-восточные области также всегда были районами наибольшей концентрации прихожан УПЦ".

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Он напомнил, что несмотря на это, большинство должностей капелланов отданы представителям ПЦУ, а верующие УПЦ лишены духовной поддержки.

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"Соответственно и в армии, и в прочих силовых структурах служит большое число чад Украинской Православной Церкви, которые лишены духовного окормления. На сегодняшний день практически все капелланские должности отданы либо представителям ПЦУ, либо униатам. Даже баптистских пасторов в армии больше, чем священников УПЦ, коих всего лишь один. Исходя из этого, вполне допустимо поставить проблему таким образом: если государство призывает своих граждан к исполнению долга перед Родиной, но при этом лишает их законного права на религиозную свободу, то пусть тогда отменит призыв тех, чьи права будут заведомо нарушены", - отметил зампредседателя Синодального отдела УПЦ.

