Заявление партии

Сегодня вице-премьер-министр и первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней Контактной Группе Алексей Резников сделал еще один шаг к срыву переговорного процесса о мире на Донбассе. В своем блоге для одного из западных изданий он открыто заявил о курсе украинской власти на отказ от Минских соглашений. Несмотря на то, что обязательность Минских соглашений закреплена в резолюции Совета Безопасности ООН от 17 февраля 2015 года № S/RES/2202, Резников призвал руководство стран Запада поддержать их нарушение украинской властью.

"Переговорщики", назначенные Президентом Зеленским, делают все, чтобы завести политическое урегулирование конфликта на Донбассе в тупик. Повторяя риторику партии войны о "сдерживании возрождающейся России", они подталкивают Украину к началу широкомасштабного открытого конфликта с Российской Федерацией, в который надеются втянуть НАТО и государства Запада.

На сегодняшний день позиция украинской делегации прямо противоречит национальным интересам Украины, международным обязательствам, взятым на себя Украиной, и несет угрозу безопасности страны. Из-за действий этих провокаторов застопорилось мирное урегулирование на Донбассе, Нормандский формат оказался под угрозой срыва, а переговоры и встречи не приносят никакого результата.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от Президента Зеленского отказаться от курса на эскалацию конфликта. Выйти из-под влияния "партии войны" и полностью сменить состав переговорщиков по мирному урегулированию. Если у чиновника возникает противоречие между личной позицией и государственными интересами, это решается только одним способом - отставкой.

Мы призываем Владимира Зеленского вспомнить о своих предвыборных обещаниях, привести страну к миру. Вернуться к реализации Минских соглашений и обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых на встрече глав государств и правительств "нормандской четверки" в Париже.

Президент обязан обратить внимание на провокационные и вредительские действия своих подчиненных. Пора вспомнить, что ответственность за восстановление мира перед украинским народом несете именно Вы.