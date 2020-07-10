У СІЗО Чернігова почали голодування [ Редактировать ]
В'язні Чернігівського СІЗО відмовилися від їжі через незадовільні умови утримання. Про це повідомили у пресслужбі уповноваженого Верховної Ради з прав людини після відвідин закладу. там зношені комунікації, стіни камер вкриті грибком та пліснявою.
Самій будівлі майже 250 років. Крім того, там перебувають більше в'язнів, ніж передбачено. Через брак спальних місць арештантам доводиться спати по черзі.
по теме
У США антирасисти взялися за англійську мову
У Сполучених Штатах нова хвиля "расових табу". На тлі протестів відтепер американці відмовляються вживати деякі терміни. Що саме більше не можна вимовляти?
У Криму провели обшуки в оселях татар
В анексованому Криму знову обшуки і затримання. Сьогодні вранці російські силовики вдерлися до осель кримських татар у селищі Октябрське, в центрі півострова
Протести у США: технічні терміни потрапили під каток політкоректності
У Сполучених Штатах нова хвиля "расових табу". На тлі протестів відтепер відмовляються вживати деякі терміни. Що саме більше не можна вимовляти?
Подростки устроили побег из Черниговского СИЗО
Несовершенно летние заключенные избили надзирателя, забрали у него ключи, но были задержаны тюремщиками. Им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы
Країни Євросоюзу зобов'язали збільшити декретну відпустку чоловікам
Відтепер це не лише про самоізоляцію, а ще й про декретну відпустку для татусів. Надавати її чоловікам зобов'язує директива Єврокомісії