В'язні Чернігівського СІЗО відмовилися від їжі через незадовільні умови утримання. Про це повідомили у пресслужбі уповноваженого Верховної Ради з прав людини після відвідин закладу. там зношені комунікації, стіни камер вкриті грибком та пліснявою.

Самій будівлі майже 250 років. Крім того, там перебувають більше в'язнів, ніж передбачено. Через брак спальних місць арештантам доводиться спати по черзі.