Найбільше нових пацієнтів у США - більш як 60 тисяч

Погіршення ситуації з коронавірусом у світі констатували у ВООЗ. У більшості країн інфекція не підкотрольна, тож за останні шість тижнів добова кількість інфікованих подвоїлась зазначили у відомстві.

Напередодні коронавірус діагностували у 222 тисяч людей - це новий антирекорд з початку пандемії. Загальна кількість інфікованих у світі близиться до 12,5 мільйонів.

З них понад половина одужала, летальних 556 тисяч. Найбільше нових пацієнтів у США - більш як 60 тисяч. Складною епідемситуація залишається в Бразилії, Індії, ПАР та Росії.