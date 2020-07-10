Пандемія коронавірусу у світі набирає обертів [ Редактировать ]
Погіршення ситуації з коронавірусом у світі констатували у ВООЗ. У більшості країн інфекція не підкотрольна, тож за останні шість тижнів добова кількість інфікованих подвоїлась зазначили у відомстві.
Напередодні коронавірус діагностували у 222 тисяч людей - це новий антирекорд з початку пандемії. Загальна кількість інфікованих у світі близиться до 12,5 мільйонів.
З них понад половина одужала, летальних 556 тисяч. Найбільше нових пацієнтів у США - більш як 60 тисяч. Складною епідемситуація залишається в Бразилії, Індії, ПАР та Росії.
по теме
Пандемія коронавірусу: у світі встановили новий антирекорд
Ще у 213 тисяч людей у світі напередодні діагностували коронавірус. Це новий антирекорд від початку пандемії. Загальна кількість інфікованих - перевалила за 12 мільйонів
Пандемія коронавірусу: у Пекіні щодня тестуватимуть мільйон людей
У Пекіні через підозру нового спалаху коронавірусу масово перевіряють людей у спеціальних пунктах просто неба. До таких дій влада Китаю вдалася після того, як випадок інфікування на COVID-19 виявили на одному зі столичних ринків
У Белграді невдоволені карантином протестувальники штурмували парламент
Протестувальники у поширенні епідемії звинувачують владу. Активісти прорвалися в середину будівлі. Звідти їх пізніше витіснила поліція
У США відмовляються від послаблення карантину
У світі попередньої доби коронавірус виявили ще майже у двохсот тисяч людей. Із них понад 55 тисяч у США. У половині американських штатів - відмовилися від планів послабити карантин
Пандемія коронавірусу набирає обертів - ВООЗ
В Організації переконані: для ефективнішої боротьби з інфекцією, бракує інформації про неї. Тож незабаром до Китаю планують направити експертів, щоб з'ясувати походження COVID-19
У Кабміні показали карту регіонів, що готові до послаблення карантину
Після майже тижневого піку коронавірусна статистика в Україні почала знижуватися. За добу 646 нових випадків. Найбільше з них у Львівській та Закарпатській областях. Проте вилікувалось небагато - лише 93 українці