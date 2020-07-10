Скандал у Таїланді: мавп змушували працювати на фермах [ Редактировать ]
У Таїланді розгорівся скандал через використання приматів на кокосових фермах. Про злочини проти тварин - повідомила зоозахисна організація. Втім, офіційний Бангок усі закиди відкидає. Деталі з'ясовував Тарас Пилипець
Їх ловлять ще дитинчатами. А потім садять на ланцюг або тримають в клітках та жорстоко б'ють, навчаючи збирати кокоси. Такі жахливі подробиці життя приматів-збирачів розкрила зоозахисна організація "Люди за етичне ставлення до тварин".
Ешлі Фруно, керуюча азійським філіалом зоозахисної організації "Люди за етичне ставлення до тварин":
Наш підрозділ, під прикриттям, провів розслідування: відвідав 13 ферм, на кожній ми виявили зловживання мавп'ячою працею. Тож, думаю, така практика поширена і на решті господарств.
За словами зоозахисників, влада Таїланду заперечує факт знущання над тваринами, і водночас - виправдовує таку практику. Адже дорослий самець може зібрати до тисячі кокосів на добу, тоді як людина лише 80.
Ешлі Фруно, керуюча азійським філіалом зоозахисної організації "Люди за етичне ставлення до тварин":
Ми закликаємо владу Таїланду, механізувати збір горіхів, як це роблять в інших країнах. А також більш жорстко контролювати експлуатацію тварин.
В уряді ж наголошують, що виявлені порушення - радше виняток із правил. У Таїланді майже двісті тисяч господарств спеціалізуються на збиранні кокосів, щороку країна експортує близько мільйона тонн горіхової продукції. За словами заступника міністра сільського господарства Таїланду, у всіх джунглях не вистачить "робочої сили", аби забезпечити річні потреби кокосового промислу країни.
Мананья Тайсет, заступник міністра сільського господарства Таїланду:
Ми наполягаємо на тому, що ніякого жорстокого ставлення до тварин взагалі не було. Несправедливо судити про усі наші кокосові ферми - за результатами перевірки 13 з них. Урожай з цих господарств продавався лише на місцевих ринках. Ми працюємо згідно з усіма європейськими протоколами торгівлі. Тобто, використовуємо під час збирання автоматизовану техніку та людський ресурс.
Утім, низка британських, американських та нідерландських мереж супермаркетів уже заявили, що прибирають зі свої полиць плоди, які, можливо, зібрані за участі мавп. Прибуток Таїланду з експорту кокосової продукції близько пів мільярда доларів на рік, відтак, збитки можуть бути колосальними.
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