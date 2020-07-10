"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от Владимира Зеленского прекратить голословные обвинения и политические преследования партии ОПЗЖ и ее лидеров [ Редактировать ]
Для президента Зеленского уже привычно плясать под дудку радикалов, выступать с ними с единым мнением, повторять их лозунги, копировать их политические позиции и ксенофобскую идеологию. Вместе с националистами он чертит "красные линии" на карте Украины, отказывается от диалога с Донецком и Луганском и срывает мирные переговоры. Он считает Победу над нацизмом "войной за чужие интересы", подписывается под политикой дискриминации русскоязычных украинских граждан. А в политике - выбирает репрессии и давление на политических оппонентов.
Во время поездки на Волынь Владимир Зеленский, подыгрывая провокаторам, выступил с голословными обвинениями в адрес Виктора Медведчука. И пообещал националистам натравить правоохранительные органы. Вот такой неадекватный диалог представителя террористических формирований с Зеленским. У Зеленского нет претензий к тем, кто бросает гранаты в офис нашей партии, кто забивает недовольных битами, ему не интересно, кто финансирует эти банды в Украине.
Его интересует наша политическая сила!
"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от Владимира Зеленского остановить политическое давление на партию и прекратить попытки дискредитации главы Политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Эти попытки - бесполезны, а политические преследования – противозаконны.
Сегодня именно "Оппозиционная платформа - За жизнь" является единственной реальной альтернативой антинародному курсу власти. Очевидно, накануне местных выборов власть очень боится роста популярности и доверия к нашей политической силе.
Если президент так любит отвечать на вопросы, пусть найдет в себе смелость ответить на открытое письмо Виктора Медведчука. Пусть объяснит, почему власть не в состоянии обеспечить мир в стране. Когда будут установлены справедливые жилищно-коммунальные тарифы и прекращена антинародная политика, загоняющая людей в нищету. Когда прекратится деление людей на сорта и будут восстановлены конституционные права русскоязычных украинских граждан и представителей других национальных общин.
Не заискиваний перед националистами, а ответов на эти вопросы уже больше года ждет вся страна от Владимира Зеленского. Пока безрезультатно.
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