Израиль поставил рекорд по суточному инфицированию коронавирусом [ Редактировать ]
За сутки в Израиле подтвердили 1464 случая коронаиврусной инфекции.
Об этом пишет DW.
По информации, в стране насчитывается 35,5 тысяч случаев COVID-19. Власти приняли решение о запрете передвижения граждан по нескольким городам, в том числе и по Иерусалиму.
Отмечается, что такое высокое количество зараженных является рекордным за последнее время, когда в стране начали отменять карантинные ограничения.
Ранее мы писали, что в Израиле случилась вспышка коронавируса, из-за чего в стране ужесточили карантинные ограничения.
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