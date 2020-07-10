За сутки в Израиле подтвердили 1464 случая коронаиврусной инфекции.

Об этом пишет DW.

По информации, в стране насчитывается 35,5 тысяч случаев COVID-19. Власти приняли решение о запрете передвижения граждан по нескольким городам, в том числе и по Иерусалиму.

Отмечается, что такое высокое количество зараженных является рекордным за последнее время, когда в стране начали отменять карантинные ограничения.

Ранее мы писали, что в Израиле случилась вспышка коронавируса, из-за чего в стране ужесточили карантинные ограничения.