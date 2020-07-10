Нафта знову дешевшає. На лондонській біржі на початку торгів - вересневі ф'ючерси на марку "Брент" скинули пів долара в ціні, і тепер становлять 41 цілу 8 десятих за барель.

На нью-йорській біржі барель марки "Дабл'ю-ті-ай" WTI продають трохи менше, ніж за 39 доларів. На думку аналітиків, нафта дешевшає на тлі поширення пандемії коронавірусу, що може суттєво скоротити попит на сировину.