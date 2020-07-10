Нафта знову дешевшає [ Редактировать ]
Нафта знову дешевшає. На лондонській біржі на початку торгів - вересневі ф'ючерси на марку "Брент" скинули пів долара в ціні, і тепер становлять 41 цілу 8 десятих за барель.
На нью-йорській біржі барель марки "Дабл'ю-ті-ай" WTI продають трохи менше, ніж за 39 доларів. На думку аналітиків, нафта дешевшає на тлі поширення пандемії коронавірусу, що може суттєво скоротити попит на сировину.
по теме
Світ встановив рекорд з кількості заражень коронавірусом
Нині на планеті за тиждень діагностують майже півтора мільйона нових випадків - утричі більше, ніж попередні два місяці
Співпраця з МВФ та роздрібні ціни на продовольство: огляд економічних новин
Новий голова Нацбанку України має продовжувати політику попереднього очільника НБУ - Якова Смолія. Про це заявив офіційний представник Міжнародного валютного фонду в Україні - Йоста Люнгман
Європейський концерн Airbus зіткнулась із найтяжчою кризою в історії
Європейський концерн Airbus скорочує 15 тисяч працівників. Це стосується підрозділів у Британії, Франції, Німеччині, Іспанії
У Мінохорони здоров'я та Міносвіти обговорюють формат навчання з 1 вересня
Дистанційно чи у звичному режимі? У Мінохорони здоров'я та Міносвіти думають над форматом навчання з 1 вересня. Чиновники не виключають, що діти сядуть за парти, але розглядають і комбінований формат навчання
Нафта знову почала дешевшати
На лондонській біржі на початку торгів вересневі ф'ючерси на марку "Брент" скинули пів долара в ціні, і тепер становлять 41,8 десятих за барель