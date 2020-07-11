11 человек утонули при попытке спасти ребенка [ Редактировать ]
В Средиземном море в районе Египта в городе Александрия одновременно утонули по меньшей мере 11 человек. Люди погибли при попытке спасти ребенка.
Об этом сообщает местное издание Masrawy.
"Утонули 11 человек, в том числе 5 пропали без вести в морской воде", - говорится в сообщении.
Трагедия произошла в районе Аль-Аджми возле пляжа "Палм-Бич", закрытого из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По этой причине на нем не было спасательных служб.
На рассвете большая компания вышла на пляж искупаться, после чего в воде начал тонуть ребенок. Его бросились спасать несколько человек, однако они все утонули.
Ранее сообщалось, что в Черкассах отец утонул, спасая сына. Также мы писали о том, что семь детей утонули при попытке спасти друга.
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