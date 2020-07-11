Більше двохсот п'ятдесяти українців застрягли в аеропорту Бориспіль. Сьогодні зранку вони мали летіти до Хорватії, але рейс скасували. Адже сьогодні вночі влада країни змінила умови в'їзду. Якщо раніше пускали вільно, то тепер від українців вимагають ПЛР-тест або два тижні на карантині. І перевірятись на коронавірус треба не раніше, ніж за 48 годин до вильоту. Люди про це не знали. Аби відпустка не згоріла, пасажирів відвезли до приватної клініки на території аеропорту, і там зробили експрес-тести. Якщо усі отримають негативні результати, літак може вилетіти вже цієї ночі.

Лариса Горська, пасажирка літака: