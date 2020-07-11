Першу після карантину операцію з трансплантації печінки провели в столичному інституті Шалімова. Пацієнтка отримала половину органу від родинного донора. Операція пройшла успішно.

Втім, тривала більш ніж зазвичай - майже добу. Наша Ірина Розова весь цей час була поруч і стежила за операцією. Її репортаж дивіться прямо зараз.

Інститут Шалімова. Саме тут двадцять років тому вперше в Україні провели пересадку печінки від живого родинного донора. За рік тут роблять десятки подібних операцій. Та 2020 став винятком. Через епідемію коронавірусу проводити пересадки було неможливо.

Олексій Попов, завідуючий відділенням хірургії та трансплантації печінки НІХТ ім.О.О.Шалімова:

Был большой перерыв, в два с половиной месяца, который связан был с пиком заболеваемости на коронавирус и карантином в нашем отделении, это первая трансплантация печени после выхода из карантина.

І лише третя за рік. Але нашій знімальній групі пощастило спостерігати за процесом трансплантації. І от команда професійних хірургів, асистентів та медсестер приступають до роботи.

Трансплантація печінки є складнішою навіть за трансплантацію серця. Така операція може продовжуватися до 16 годин.

Але ця операція тривала майже добу. Ситуація була, просто кажучи, - нестандартна. Діагноз "цироз та рак", ще й ускладнений особливістю анатомії печінки самої пацієнтки. Насамперед хірурги мали побачити вражений орган, аби вирішити чи можна продовжувати операцію.

Денис Федоров, лікар-хірург:

Если мы не найдем каких-либо вещей, которые будут препятствовать продолжению операции, мы продолжим - подадим в операционную донора.

Через дві години лікарі виносять вердикт - трансплантація можлива. Тож в операційну завозять донора. Далі у нього забирають більше половини печінки. І після видалення враженого органу у пацієнтки врешті проводять пересадку. Загалом в операційній медперсонал пробув 23 години.

Андрій Корольов, лікар-анестезіолог:

Реципиент син - один из близнецов кстати, их трое у мамы и это один из младших близнецов - сын и он пол печени отдаст. Для донора, возможно это будет даже мало потом, но он должен через это пройти. К сожалению, трупной пересадки пока мы не можем добиться, приходиться брать.

Трансплантація від померлого донора в Україні дозволена. Але її проведенню заважає недосконалість законодавчої бази та відсутність підтримки в суспільстві.

Олександр Усенко, директор Національного інституту хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова:

Дуже багато питань нема реєстру, нема списку донорів, нема комунікації, логістики між регіонами. Уже важке питання воно вирішується вже не один день - я сподіваюсь, що воно зрушиться, але я казав вже багато разів потрібна і суспільна думка і настрій людей на то що трансплантація рятує людське життя, щоб лікарі не бояться робити це - що завтра прийде прокурор і скаже що ви нирку продали. Кожну неділю ми можем робити, якщо будуть донори, якщо будуть реципієнти, якщо будуть закони, якщо буде забезпечення. Обладнання, оснащення і кваліфікація спеціалістів дозволяє виконувати операції без обмежень.

І так рятувати не десятки, а сотні життів. І не за кордоном, а в Україні.