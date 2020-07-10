В Северодонецке на свалке вспыхнул масштабный пожар (видео) [ Редактировать ]
В Северодонецке из-за лесных пожаров в Луганской области загорелся полигон твердых бытовых отходов. Огонь бушует на значительной площади свалки.
Об этом сообщили в пресс-службе Северодонецкого городского совета.
Отмечается, что полигон в целом обеспечен противопожарными средствами и необходимой емкостью воды, однако 7 июля из-за лесных пожаров персонал полигона эвакуировали.
"Вернувшись, рабочие увидели, что отходы загорелись на значительной площади полигона. Сегодня там работают пожарные северодонецкого управления ГСЧС, однако их сил явно недостаточно для обуздания возгорания на такой большой площади. А продолжение горения исключает возможность вывоза сюда ТБО из города", - говорится в сообщении.
В связи с этим чиновники обратились к руководству Луганской ВЦА с просьбой оказать помощь в тушении пожара на полигоне.
Ранее сообщалось, что в Луганской области продолжают тушить пожар.
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