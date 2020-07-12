День Петра и Павла: приметы и суеверия [ Редактировать ]
По григорианскому календарю день Петра и Павла отмечают 12 июля. В этот день также заканчивается Петров пост.
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День Петра и Павла традиционно отмечают 12 июля. Католики празднуют его 29 июня. Другое его название - Петров день. В День Петра и Павла заканчивается Петров пост.
В этот день церковь прославляет духовную твердость Петра и разум Павла. В апостоле Петре также воспевают образ отвернувшегося от Господа и покаявшегося, в Павле – образ сопротивлявшегося проповеди Господней и потом уверовавшего.
Согласно церковному преданию, в этот день апостолы Петр и Павел приняли святое мученичество. Петр был распят головой вниз, а Павлу отсекли голову.
Приметы на Петров день
- Если на Петра один дождь - урожай будет неплохой, два - хороший, а три - богатый.
- Если день будет холодным, то год будет голодным, а жара в этот праздник "выльется" в морозное Рождество.
- Кто в ночь на Петра и Павла будет не спать, тот счастливым и здоровым будет весь год.
- Если кукушка замолкает за неделю до Петрова дня - зима будет ранней, если будет куковать после 12 июля - зима будет поздней.
День Петра и Павла: традиции
Накануне праздника рекомендуется убрать дом, чтобы встречать Петров день в чистоте.
Главной традицией праздника считается приготовление творожных пончиков, которые называют "мандриками".
По легенде, именно мандрики были главной пищей Петра и Павла, когда они странствовали, "мандрували" по миру. Так и появилось название лакомства.
В разных регионах их готовят по-разному, но основной формой остаются пончики из пшеничной муки и творога.
В этот день также принято собраться семьей за обеденным столом, поскольку в этот день кончается пост.
В отдельных регионах праздник считался днем рыбаков, поскольку апостол Петр сам был рыбаком и считается их покровителем.
В былые времена на День Петра и Павла люди устраивали ярмарки и народные гуляния с танцами и песнями.
Петра и Павла: что нельзя делать
В День Петра и Павла запрещено работать, нельзя также шить, вязать или вышивать.
В этот праздник можно извиниться за старые обиды и уладить конфликты.
Старайтесь избегать ссор в Петров день. Наши предки в этот день также старались не отдыхать возле воды.
Ранее мы сообщали, что категорически запрещено делать в Петров пост.
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