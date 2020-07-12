А вона вже потроху накриває Ізраїль. Там зіткнулися з нечуваним зростанням захворюваності СOVID-19. Швидкість поширення недуги перевищує показники першої хвилі, яка була навесні. Якщо тоді на добу виявляли 500 заражених, тепер близько тисячі.

Країна на третьому місці в Європі по зростанню кількості хворих. Влада вводить обмеження і закриває на карантин цілі міста. Продовжать мої колеги.

Ізраїль не може впоратися з епідемією. Експерти Інституту Вайцмана, які консультують Раду національної безпеки, попереджають: що і не впорається, без серйозних обмежень. По суті, країна повинна повернутися до локдауну, як під час першого спалаху.

В цьому міському парку зазвичай з комфортом можуть розміститися близько 6 тисяч відвідувачів. Відтепер - жодного. Згідно нового рішення уряду всі громадські місця такого типу закриті. І якщо раніше повідомлялося, через який час вони відновлять свою роботу, то тепер в рішенні уряду сказано - "на невизначений термін до особливого розпорядження".

Закриваються бари і клуби, спортивні зали і басейни. У ресторанах одночасно можуть знаходитися не більше 20 людей. Представники індустрії заявляють - це вб'є бізнес, в уряді заперечують - інакше не можна, загине багато людей. Смертність уже збільшилася.

Йегуда Леві, завідувач відділенням інтенсивної терапії лікарні "Іхілов" Тель-Авіва:

Это связано с двумя факторами. Первый - больной решил переждать дома и не обращаться в медицинское учреждение. Второе - больные, которые приходили в приемный покой, получали обслуживание с опозданием. И эти два фактора подействовали на смертность.

Влада закриває райони в містах, де фіксують найбільше зростання кількості хворих. На в'їздах і виїздах - поліцейські кордони, перевіряють усіх, буквально кожну машину і кожного пішохода.

Орен Маман, поліцейський:

Якщо хтось хоче вийти з цієї зони, він повинен назвати вагому причину - робота або візит до лікаря. Покупки або прогулянки - тільки всередині. Якщо на роботу - має показати дозвіл, якщо до лікаря - посвідчення про замовлену чергу або необхідність виклику Швидкої допомоги. Решту повертаємо.

У лікарнях ще не колапс, однак стан уже близький до цього. Приймальні покої переповнені, пацієнтам доводиться чекати надання допомоги кілька годин. Ковідні відділення заповнені вщент, доводиться відкривати нові. Обмеження торкнуться і громадського транспорту - 20 осіб при вимкненому кондиціонері і це в липневу спеку. Під питанням робота залізниць. Подібними заборонами ситуація може не обмежитися. Якщо кількість виявлених заражених на добу сягне двох тисяч, країна негайно повернеться до загальнонаціонального карантину.