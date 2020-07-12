В Ізраїлі швидкість поширення СOVID-19 б'є рекорди [ Редактировать ]
А вона вже потроху накриває Ізраїль. Там зіткнулися з нечуваним зростанням захворюваності СOVID-19. Швидкість поширення недуги перевищує показники першої хвилі, яка була навесні. Якщо тоді на добу виявляли 500 заражених, тепер близько тисячі.
Країна на третьому місці в Європі по зростанню кількості хворих. Влада вводить обмеження і закриває на карантин цілі міста. Продовжать мої колеги.
Ізраїль не може впоратися з епідемією. Експерти Інституту Вайцмана, які консультують Раду національної безпеки, попереджають: що і не впорається, без серйозних обмежень. По суті, країна повинна повернутися до локдауну, як під час першого спалаху.
В цьому міському парку зазвичай з комфортом можуть розміститися близько 6 тисяч відвідувачів. Відтепер - жодного. Згідно нового рішення уряду всі громадські місця такого типу закриті. І якщо раніше повідомлялося, через який час вони відновлять свою роботу, то тепер в рішенні уряду сказано - "на невизначений термін до особливого розпорядження".
Закриваються бари і клуби, спортивні зали і басейни. У ресторанах одночасно можуть знаходитися не більше 20 людей. Представники індустрії заявляють - це вб'є бізнес, в уряді заперечують - інакше не можна, загине багато людей. Смертність уже збільшилася.
Йегуда Леві, завідувач відділенням інтенсивної терапії лікарні "Іхілов" Тель-Авіва:
Это связано с двумя факторами. Первый - больной решил переждать дома и не обращаться в медицинское учреждение. Второе - больные, которые приходили в приемный покой, получали обслуживание с опозданием. И эти два фактора подействовали на смертность.
Влада закриває райони в містах, де фіксують найбільше зростання кількості хворих. На в'їздах і виїздах - поліцейські кордони, перевіряють усіх, буквально кожну машину і кожного пішохода.
Орен Маман, поліцейський:
Якщо хтось хоче вийти з цієї зони, він повинен назвати вагому причину - робота або візит до лікаря. Покупки або прогулянки - тільки всередині. Якщо на роботу - має показати дозвіл, якщо до лікаря - посвідчення про замовлену чергу або необхідність виклику Швидкої допомоги. Решту повертаємо.
У лікарнях ще не колапс, однак стан уже близький до цього. Приймальні покої переповнені, пацієнтам доводиться чекати надання допомоги кілька годин. Ковідні відділення заповнені вщент, доводиться відкривати нові. Обмеження торкнуться і громадського транспорту - 20 осіб при вимкненому кондиціонері і це в липневу спеку. Під питанням робота залізниць. Подібними заборонами ситуація може не обмежитися. Якщо кількість виявлених заражених на добу сягне двох тисяч, країна негайно повернеться до загальнонаціонального карантину.
по теме
Світ встановив рекорд з кількості заражень коронавірусом
Нині на планеті за тиждень діагностують майже півтора мільйона нових випадків - утричі більше, ніж попередні два місяці
Страшний супутник коронавірусу: світу загрожує голод
Міжнародні організації попереджають: світу загрожує пандемія голоду. Якщо не вжити негайних заходів, лихо сягне біблійних масштабів
Одна з найбільших електростанцій Ізраїлю страждає від нашестя медуз
Солону воду там використовують для охолодження системи, її закачують із Середземного моря, а разом з нею туди потрапляють і тисячі медуз
Нафта знову дешевшає
На лондонській біржі на початку торгів - вересневі ф'ючерси на марку "Брент" скинули пів долара в ціні, і тепер становлять 41 цілу 8 десятих за барель
У світі встановили новий коронавірусний рекорд
Напередодні коронавірус діагностували у 222 тисяч людей - це новий антирекорд з початку пандемії. Загальна кількість інфікованих у світі близиться до 12,5 мільйонів