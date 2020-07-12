В "Опозиційній платформі - За життя" закликали президента Зеленського та його команду піти у відставку через провальну економічну політику. Мільйони людей в Україні сьогодні безробітні, аграрії не отримують належну підтримку.

А регіони борються зі стихією сам на сам, йдеться у заяві політичної сили. У партії також просять колег по парламенту не підтримувати ініціативу президента щодо скасування обмеження зарплат топ-чиновників. Влада також має припинити виконання вимог МВФ та не підвищувати тарифи, йдеться у заяві.