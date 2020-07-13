В понедельник, 13 июля, в Украине резко ухудшится погода на всей территории страны, кроме западных областей. Будет град, дождь и штормовой ветер. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным "Укргидрометцентра", 13 июля страну накроют грозы, в восточной части местами град, в центральных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Ранее мы писали, что несколько регионов Украины погрузились во тьму из-за непогоды. В местах аварий работали бригады облэнерго.