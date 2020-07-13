Українським медикам збільшать зарплати - міністр охорони здоров'я України [ Редактировать ]
З першого вересня усім медичним працівникам збільшать зарплату. Йдеться про медиків вторинної і третинної ланки, - повідомив міністр охорони здоров'я України. За словами Максима Степанова, кошти на це вже передбачені в бюджеті, а підвищення, обіцяє міністр, буде достатньо суттєвим. Крім того, до кінця року держава профінансує екстренну медичну допомогу. На це виділено один мільярд 260 мільйонів гривень.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ці кошти підуть, перш за все і на підвищення зарплати, і на зміцнення матеріально-технічної бази, яка є на станціях екстренної допомоги. Окремо в цьому бюджеті 992 млн грн - на придбання машин екстренної медичної допомоги. Ми плануємо придбати близько 400 авто, які будуть розподілені між областями.
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