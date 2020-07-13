З першого вересня усім медичним працівникам збільшать зарплату. Йдеться про медиків вторинної і третинної ланки, - повідомив міністр охорони здоров'я України. За словами Максима Степанова, кошти на це вже передбачені в бюджеті, а підвищення, обіцяє міністр, буде достатньо суттєвим. Крім того, до кінця року держава профінансує екстренну медичну допомогу. На це виділено один мільярд 260 мільйонів гривень.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: