Крупный бизнес вступил в борьбу за контроль Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). В комиссию по выбору главы АРМА своих людей подали Игорь Коломойский со своим партнером Виталием Хомутынником и "теневой мэр столицы" депутат Вадим Столар, утверждает Интернет-издание "Компромат".

Антикоррупционный комитет Верховной Рады Украины предложил второй состав представителей от парламента в конкурсную комиссию по выбору главы АРМА. Новая тройка прошедших собеседования с Комитетом выглядит так - Павел Берзин, Людмила Шевчук и Михаил Иваненко. По процедуре, данные кандидаты еще должны быть проголосованы в сессионном зале парламента во время последней недели работы третьей сессии.

Однако уже очевидно, что голосование может провалиться, как это произошло с первой троицей кандидатов, отобранных парламентом еще зимой. Напомним, тогда в конкурсную комиссию хотели попасть адвокат Нелли Штепы, помощник депутата Романа Иванисова, адвокат Олега Бaхмaтюкa и активисты Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Нынешние кандидаты также не являются самостоятельными фигурами, и, по мнению Transparency International Ukraine, большинство из них продемонстрировали удивительно низкий уровень понимания роли и функций АРМА, поэтому возникает вопрос, насколько компетентными могут быть эти кандидаты для избрания главы Агентства.

К примеру, Павла Берзина относят к сфере влияния Игоря Коломойского и Вадима Столара, депутата от "Оппозиционной платформы-За життя", которого называют "теневым мэром столицы". Жена Павла Берзина - Светлана, давно работает со Столаром и известна тем, что во время правления в столице Леонида Черновецкого была директором столичного зоопарка.

Светлану Берзину обвиняли в организации подпольных собачьих боев и в необоснованной растрате миллионов гривен и сокращении поголовья животных. И Столара, и Берзину называют выходцами "команды Черновецкого".

Сам Берзин в 2012 году входил в рабочую группу Андрея Портнова по реформированию законодательства. В данный момент он занимает позицию заведующего кафедрой уголовного права и криминологии юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Его связывают с бизнес-партнером Игоря Коломойского - экс-депутатом Виталием Хомутынником. Сегодня в АРМА его лоббируют депутаты "Оппозиционной платформы-За життя" и условной "группы Игоря Коломойского" в Раде. Сам Игорь Валерьевич уже включился в борьбу за "Украинский Медиа Холдинг" (UMH). Ранее этот медиа-актив (владел лицензий на Forbes Ukraine, журнал Корреспондент, ряд радиостанций и других изданий) принадлежал известному младоолигарху Сергею Курченко, который бежал в Россию.

Людмилу Шевчук - также считают представителем российского бизнеса в Украине, который намерен либо вернуться в Украину, либо вернуть свои активы через АРМА.

"Людмила Шевчук во время интервью сделала ряд сомнительных утверждений, в том числе, что имеющееся законодательство противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод (мировая практика и юридический департамент ТЕ Украина не может с этим согласиться)", - отметили в Transparency International Ukraine.

Кроме низкого уровня подготовки у Людмилы Шевчук и неоднозначная биография и принадлежащее имущество. Супруг Шевчук - Павел Кузнецов - гражданин Казахстана является основателем общества "Камлюкс" и ряда предприятий в Российской Федерации "Сиббизнестранс" (директор), "Ремекс" (учредитель), "Воскосибсервис" (учредитель).

Следовательно, при назначении в комиссию Шевчук, на нее будет влиять гражданин страны-агрессора, скорее всего имеющий собственные интересы в активах АРМА. Интересно, что в собственности Людмилы Шевчук есть три квартиры, жилой дом с земельным участком в элитном селе Софиевская Борщаговка под Киевом.

Хотя задекларированный доход Шевчук за последний год составил лишь 15 965 грн и еще 31 704 грн она получила в виде пособия по безработице. За какие средства Шевчук получила такое имущество, находясь все время на госслужбе является загадкой. Людмила Шевчук текущее место работы не указала, но к середине 2019 она занимала должность представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Скорее всего, в конкурсную комиссию АРМА Шевчук делегировали пророссийские политические партии с целью голосования за нужного главу Агентства в будущем, последний в свою очередь должен правильно определить судьбу активов беглых чиновников времен Януковича.

Михаил Иваненко является адвокатом. В 2019 году он был самовыдвиженцем в народные депутаты по 95 избирательному округу (Киевская область, г. Ирпень), однако проиграл тогда на выборах Александру Горобцу от "Слуги Народа".