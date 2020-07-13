В США найдено средство для "вечной" жизни [ Редактировать ]
Ученые из Университета Южной Калифорнии провели эксперимент, в ходе которого обнаружили механизм, способный продлить жизнь и сохранить здоровье.
Об этом сообщает Hindustan Times.
По информации, специалисты нашли новый способ действия лекарства, предназначенного для лечения онкологических заболеваний и болезни Кушинга.
Отмечается, что препарат мифепристон смог продлить жизнь мушкам. В ходе исследования специалисты узнали, что самки дрозофил во время спаривания получают от самцов пептид, вызывающий воспаление. Мифепристон блокирует действие данного пептида.
Кроме того, мифепристон оказывает положительное действие на червей, что дает надежду на продления и человеческой жизни.
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