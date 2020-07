Исследователи Массачусетского технологического института обнаружили новый способ диагностики коронавируса по голосу. Исследование опубликовали в журнале IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.

Ученым удалось установить, что во время заражения Covid-19 в связи с поражением воздушных путей разнообразие звуковых сигналов, которые могут производить голосовые связки сокращается.

Это объясняется тем, что голос человека зависит от дыхания и при любых проблемах с легкими появляются отличительные особенности голоса.

Читайте также Коронавирус "атакует" новые внутренние органы

В ходе исследования специалисты анализировали записи голосов знаменитостей, к инфицированию и после того как они заболели коронавирусом.

Исследователи подчеркивают, что они использовали образцы голосов всего лишь пяти человек.

Они также отметили, что это только первые стадии исследования, а для дальнейшего изучения данного вопроса необходимо продолжать.

Ранее мы сообщали, что в ВОЗ против возвращения полного карантина.

Читайте также, ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19.