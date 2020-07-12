Ученые обнаружили уникальный способ диагностики коронавируса [ Редактировать ]
Исследователи Массачусетского технологического института обнаружили новый способ диагностики коронавируса по голосу. Исследование опубликовали в журнале IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.
Ученым удалось установить, что во время заражения Covid-19 в связи с поражением воздушных путей разнообразие звуковых сигналов, которые могут производить голосовые связки сокращается.
Это объясняется тем, что голос человека зависит от дыхания и при любых проблемах с легкими появляются отличительные особенности голоса.
В ходе исследования специалисты анализировали записи голосов знаменитостей, к инфицированию и после того как они заболели коронавирусом.
Исследователи подчеркивают, что они использовали образцы голосов всего лишь пяти человек.
Они также отметили, что это только первые стадии исследования, а для дальнейшего изучения данного вопроса необходимо продолжать.
Ранее мы сообщали, что в ВОЗ против возвращения полного карантина.
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