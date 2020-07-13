Николаевский порт "залило" подсолнечным маслом [ Редактировать ]
Во время грузовых работ в порту Николаева произошла авария с утечкой масла.
Об этом сообщает администрация порта.
По информации, благодаря оперативно установленным боновым заграждением загрязнение было локализовано, а дальнейший разлив масла по акватории остановлен.
Отмечается, что специалисты взяли пробы воды для определения уровня загрязнения окружающей следы продуктами разлива.
Ранее мы писали, что в Николаевской области произошел массовый мор рыбы. Причины столь сильного происшествия остаются неизвестными.
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