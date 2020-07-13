Превращение храма Святой Софии в мечеть произошло в момент отсутствия единства между Православными Церквями. Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на romfea.gr, об этом заявил иерарх Элладской Православной Церкви митрополит Пирейский Серафим.

"Надеюсь, теперь понятно, насколько трагической ошибкой было дарование автокефалии раскольникам и самочинному сборищу в Украине по велению евроатлантистов, ведь это событие, которое разрушило единство Православных Автокефальных Церквей", - сказал митрополит Серафим.

По его мнению, "одной из причин происходящего сегодня с храмом Святой Софии в Стамбуле, является отсутствие единства как между Православными Церквями, так и между православными странами, которые цепляются за еретиков вместо объединения в мощную православную силу".

Митрополит Серафим жестко раскритиковал решение властей Турции превратить Святую Софию из музея в мечеть, а также обратился с требованием к правительству Греции для соответствующей незамедлительной реакции на происходящее, не рассчитывая на "какую-либо существенную поддержку со стороны международных организаций".

Решение президента Турции Эрдогана превратить Святую Софию в мечеть прокомментировал на своей официальной странице в Фейсбук управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

В частности, он отметил, что "Украинская Православная Церковь, прошедшая через захваты храмов и давление властей, прекрасно понимает всю горечь утраты, потрясшей не только Константинопольский Патриархат, но и все мировое Православие".

"Для того, чтобы понять причины случившегося, лучше всего обратиться к истории. Детальное изучение событий, решений и политики определенного периода глубокого прошлого предоставит каждому думающему человеку надлежащую возможность сложить картину того, почему великий Константинополь пал под натиском турков. Также это позволит проложить мостик и к пониманию сегодняшней печальной ситуации. Ведь ни для кого не секрет то, что история имеет свойство повторяться. Как и то, что она не прощает ошибок тем, кто забывает ее горькие уроки", - отметил митрополит Антоний.