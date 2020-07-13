Збиток підраховувався в період із січня по травень 2020 року

Понад 100 мільярдів доларів коштувала пандемія коронавірусу європейським компаніям. Про це свідчать показники промислового індексу Доу-Джонса. Найбільше грошей втратили компанії енергетичного сектора, автовиробники та представники модної індустрії.

Збиток підраховувався в період із січня по травень 2020 року - за цей час компанії недоотримали трохи більше ніж 102 мільярди доларів. Втім, деяким іншим галузям унаслідок COVID-19 навпаки вдалося заробити - це продуктові рітейлери та фармацевтичні компанії.