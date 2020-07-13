Коронавірус обійшовся європейським компаніям у понад 100 млн євро [ Редактировать ]
Понад 100 мільярдів доларів коштувала пандемія коронавірусу європейським компаніям. Про це свідчать показники промислового індексу Доу-Джонса. Найбільше грошей втратили компанії енергетичного сектора, автовиробники та представники модної індустрії.
Збиток підраховувався в період із січня по травень 2020 року - за цей час компанії недоотримали трохи більше ніж 102 мільярди доларів. Втім, деяким іншим галузям унаслідок COVID-19 навпаки вдалося заробити - це продуктові рітейлери та фармацевтичні компанії.
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