Ще один "неблагополучний" регіон - Прикарпаття. Там досі зберігається заборона на масові заходи. Зокрема, весілля та хрестини. Та чи дотримуються місцеві жителі цих обмежень?

І чому на Івано-Франківщині оштрафували одразу півтори сотні ресторанів та кав'ярень? Жанна Дутчак на цих вихідних побувала в карантинно-гастрономічному рейді.

Неділя, п'ята вечора. У ресторанах і кафе час святкувань. З перевіркою вирушають працівники Держпродспоживслужби. У комісії і поліцейський.

Доброго дня. Ми з управління держпродсподивслужби. У цьому ресторані...в залі засервіровані столи. Без музики, є одинадцять чоловік, мало бути десять, вони одного попросили. По чотири чоловіки …дистанція два метри. Але масовий захід має бути не більше 10 людей. - То десять, може 11 не буде.

Власник ресторану каже: після майже чотирьох місяців простою приймають відвідувачів уперше. Усі санітарні вимоги виконали: офіціанти в рукавичках та масках, всюди антисептики. Єдине - не встигли придбати термометри.

Іван, директор ресторану:

Термоментр завтра буде. Виживаємо. Якщо податки не відмінять, то треба буде просто продавати і закривати.

В Івано-Франківській області на початку липня через погіршення епідситуації знову посилили карантин. У ресторанах та кафе заборонили проводити заходи за участі більше ніж десяти осіб.

Ірина Онищук, начальник Івано-Франківського міського управління ГУ Держпродспоживслужби:

Піст закінчився і розпочалися весілля то сьогодні ми дивимося чи є чи проводяться такі масові заходи. За одним столиком дозволяється 4 осіб. І дітей до чотирнадцяти років.

Не минулося й без порушників. У цьому ресторані весілля в розпалі. Біля входу - фуршетні столи. Під час карантину це заборонено.

Не дозволяється більше ніж десять осіб. Там купа народу. - У нас чотириста метрів заклад

Власник виправдовується - думав, обмеження щодо десяти людей стосується лише розсаджування за столом.

Борис, власник ресторану:

В мене залишилось 6 працівників із 32. Не можливо так працювати. І утримувати заклад. Який прибуток із 10 чолові може бути.

Не схвалюють нововведень і відвідувачі. Кажуть, що це за весілля - без гостини.

Анна, відвідувачка:

Мені здається, що весілля має бути весіллям.

На власника склали адмінпротокол. Штраф від 34 до 170 тисяч. Суму визначить суд. За вчорашній вечір представники Держпродспоживслужби перевірили в області 173 заклади. У тридцятьох знайшли порушення, серед них аж сімнадцять весіль. Кількість нових інфікованих в області по пів сотні щодоби.